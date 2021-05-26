Депутат Госдумы РФ Сергей Иванов: Лукашенко — не человек, это загнанное в угол животное

Депутат Госдумы РФ Сергей Иванов: Лукашенко — не человек, это загнанное в угол животное60
- 26.05.2021, 12:43
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Российский политик жестко высказался в адрес террориста.
Российский депутат Госдумы Сергей Иванов в передаче «Утренний разворот» на «Эхо Москвы» жестко высказался о Лукашенко:
— Человек, который так позорно провел выборы, посадил всех оппонентов, проиграл домохозяйке и после этого устроил массовый террор, для меня как человек не существует. Не считаю его ни президентом, ни человеком, это загнанное в угол животное.