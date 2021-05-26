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Депутат Госдумы РФ Сергей Иванов: Лукашенко — не человек, это загнанное в угол животное

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  • 26.05.2021, 12:43
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Депутат Госдумы РФ Сергей Иванов: Лукашенко — не человек, это загнанное в угол животное
Сергей Иванов
Фото: Ldpr61.ru

Российский политик жестко высказался в адрес террориста.

Российский депутат Госдумы Сергей Иванов в передаче «Утренний разворот» на «Эхо Москвы» жестко высказался о Лукашенко:

— Человек, который так позорно провел выборы, посадил всех оппонентов, проиграл домохозяйке и после этого устроил массовый террор, для меня как человек не существует. Не считаю его ни президентом, ни человеком, это загнанное в угол животное.

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