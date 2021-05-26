Франция запретила пролет самолету «Белавиа»: его развернули у польской границы

Франция запретила пролет самолету «Белавиа»: его развернули у польской границы69
- 26.05.2021, 14:17
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(обновлено) Рейс Минск — Барселона развернули.
Самолет «Белавиа», который следовал по маршруту Минск — Барселона, не смог покинуть воздушное пространство Беларуси. На границе с Польшей он развернулся. Это видно по данным сайта flightradar24.com.
Долгое время он наворачивал круги по Бресткой области, чтобы сбросить топливо, а потом приземлился в Минске.
Польский авиарегулятор сообщил РИА «Новости», что борт «Белавиа» не был допущен в польское небо.
Однако транзит по своей территории белорусскому самолету запретила Франция.
Отметим, что самолет «Белавиа», который летел в Варшаву, пересек польскую границу без проблем.