«Экономические санкции задушат режим Лукашенко в короткие сроки» 4 27.05.2021, 7:33

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Действовать нужно быстро и решительно.

Под зданием Еврокомиссии в Варшаве началась акция белорусских активисток. Внучка первого руководителя Беларуси Станислава Шушкевича Станислава Глинник и Божена Шамович объявили бессрочную голодовку с требованием ввести жесткие экономические санкции против режима Лукашенко. Также белоруски требуют, чтобы Европа признала режим в Минске террористическим.

Активистки белорусской диаспоры поставили палатки, чтобы круглосуточно находиться под зданием учреждения, собирают подписи под обращением к европейским политикам, стараются максимально привлечь внимание жителей польской столицы к тому, что происходит на их родине.

Журналист сайта Charter97.org посетил акцию в Варшаве и поговорил со смелыми белорусками.

Журналист Charter97.org: Расскажите, почему вы решились на такой довольно радикальный шаг. Что стало последней каплей?

Станислава Глинник: Мы понимаем, что санкции должны были быть введены в полном объеме еще после жестоких событий в августе. Для нас абсолютно необъяснимо, почему после такого количества репрессий, поломанных человеческих судеб, волны миграции, Евросоюз продолжает вести бизнес с Беларусью и находится на втором месте среди партнеров режима после России.

Почему в той же Польше продаются калийные удобрения, произведенные на «Гродно Азоте» и «Беларуськалии»? Почему «Orlen» планирует подписать контракт с «Белорусской нефтяной компанией».

Примеров масса, это все можно было остановить на государственном уровне, введя быстрые и решительные санкции.

Сейчас экономика Беларуси катится на дно, сегодня Европа может ввести резкие санкции, которые просто задушат режим в короткие сроки, а мы начнем восстанавливать нашу страну.

Божена Шамович: Если говорить о том, почему решились именно на голодовку, то мы в воскресенье со Стасей приняли решение после того, как были задержаны Роман Протасевич и его девушка.

Станислава Глинник: Захвачены.

Божена Шамович: Захвачены, именно так. Мы были в таком шоке. Это была какая-то последняя капля отчаяния. За последнюю неделю было «студенческое дело», блокировка tut.by.

Станислава Глинник: Смерть Витольда Ашурка.

Божена Шамович: Да, смерть. Мы поняли, что это произошло всего лишь за одну неделю. Как будто весь мир про нас забыл и не хочет про это говорить, никто не слышит крика Беларуси. Мы решили, что нужны более жесткие методы и объявили голодовку. Думаю, что это сработало, потому что приехало очень много польских СМИ.

Станислава Глинник: И не только польских.

Божена Шамович: Мы стараемся делать все, чтобы тема Беларуси была актуальной, чтобы люди помнили, что до сих пор в Беларуси есть политические заключенные. Только официально их более 400 человек. Только официально! Более 10 человек погибли. И это только официально! Мы не знаем точных цифр жертв. Мы здесь, чтобы обратить на это внимание, чтобы сделать тему Беларуси актуальной.

Журналист Charter97.org: Во многих странах диаспора выбирает местом для пикета посольство Беларуси. Почему вы выбрали именно здание Еврокомиссии?

Станислава Глинник: От посольства Беларуси мы требуем только одного: чтобы они покинули занимаемое здание. Мы понимаем, что в Европе работают европейские механизмы, депутаты и парламентарии слушают людей. Поэтому мы обращаемся к ним, знаем, что они нас услышат. В Польше нормальное демократическое общество, здесь политики для того, чтобы помогать людям. Поэтому мы обращаемся к европарламентариям и выбрали форму голодовки, потому что она привлекает внимание, это очень радикальная форма. Хотим, чтобы тема Беларуси не уходила из СМИ.

Журналист Charter97.org: Расскажите, как реагируют жители Варшавы на ваш шаг? Подходят, интересуются? Высказывают ли поддержку?

Станислава Глинник: Очень много слов поддержки. Понятно, что есть и какие-то люди, которые не понимают, что мы тут делаем, но их, надо признать, довольно мало.

Говорят, что Польша поделена по политических взглядам: есть левые, есть правые, но в вопросе Беларуси все сходятся в том, что этому режиму пора уходить.

Божена Шамович: Некоторые люди приходят уже очень подготовленными.

Станислава Глинник: Увидели по телевидению и приходят.

Божена Шамович: Объявление голодовки сработало, СМИ заинтересовались темой Беларуси и Варшава тоже. Поэтому приходят, обнимают, дарят книги, кричат на ломанном белорусском: «Жыве Беларусь!» И это прекрасно, это нас приободряет и дает веру в то, что мы выиграем.

Станислава Глинник: К нам вышел представитель Еврокомиссии. Он сказал, что он уведомлен о том, что тут происходит, также знает о ситуации в Беларуси, будет стараться сделать все, чтобы нам помочь.

Журналист Charter97.org: Вы представляете «Беларускi Моладзевы Хаб» — организацию, которая собирает подписи за введение санкций против режима Лукашенко, призывает белорусов в Польше участвовать в этом. Как реальные экономические санкции могут повлиять на режим?

Станислава Глинник: Мы призываем к тому, чтобы, во-первых, были наложены санкции на государственные предприятия. Это нефтеперерабатывающие предприятия — «Белнефтехим», «Нафтан», «Белорусская нефтяная компания». Также удобрения — «Беларуськалий», «Гродно Азот». Также деревообрабатывающая промышленность — мы внесли в наш список «Пинскдрев». Насколько мы знаем, IKEA то ли планирует, то ли уже производит свою продукцию из белорусского дерева. Их заводы находятся в Белостоке. Самое время это немножко приостановить.

Журналист Charter97.org: Одно из ваших требований — признание режима Лукашенко террористическим. Почему вы считаете Лукашенко террористом?

Станислава Глинник: То, что он сделал в воскресенье, — это акт международного терроризма. Он захватил борт, который летел из Афин в Вильнюс. По сути восемь часов держал заложников, не граждан Беларуси. Он вышел на международный уровень. Мы не просто просим признать его террористом, а просим признать Лукашенко международным террориcтом.

А как еще это назвать? Он удерживает власть, у него есть банда, они стреляют.

Божена Шамович: Захватывают международные самолеты.

Журналист Charter97.org: Многие отмечают, что диаспора за рубежом за последнее время стала очень серьезной силой. Что сегодня могут сделать белорусы, которые находятся за пределами страны?

Божена Шамович: В первую очередь — говорить о Беларуси. Мы часто сталкиваемся с тем, что когда люди уезжают, то пытаются забыть о происходящем, пытаются убежать от тех проблем, которые были дома. Это понятно, это защитная реакция. Однако важно говорить и напоминать, что происходит в твоей стране. Очень важно объединяться. Потому что, к сожалению, есть очень большая разрозненность среди белорусов за рубежом, даже перетягивание одеяла. Чтобы мы были общей силой, которая защищает людей, которые находятся в нашей стране, мы должны быть их голосом, бороться за них.

Станислава Глинник: Белорусская диаспора сегодня обрела невиданную силу. Мало того, ведь у нас IT-страна, грамотные и образованные люди, которым никак не мешает протестовать то, что они находятся за границей.

За рубежом находятся многие координаторы протестных чатов, за границей находятся авторы проектов помощи как внутри Беларуси, так и за ее пределами. Здесь мы можем закончить то, что начали делать белорусы.

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