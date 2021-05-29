Белорусы по всему миру выходят на акции солидарности 29.05.2021, 14:58

От Канады до Австралии.

Солидарность не знает границ: сегодня белорусы по всему миру вышли на Глобальный пикет солидарности.

Об этом сообщают телеграм-каналы «Хартия 97%» и «Баста!».

Пикеты и митинги в поддержку белорусского народа прошли также в Австралийских городах Аделаид, Баросса Вэлли, Перт.

В Падуя (Италия) прошел митинг в поддержку белорусских студентов.

Белорусы в Торонто собрались у российского консульства в знак протеста против поддержки Путиным режима Лукашенко.

Пикет солидарности прошел в Сан-Хуане – столице и крупнейшем город Пуэрто-Рико.

«Лукашенко - террорист», - этот и другие лозунги скандируют участники большого шествия в Берлине.

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