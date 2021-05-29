Белорусы по всему миру выходят на акции солидарности
- 29.05.2021, 14:58
От Канады до Австралии.
Солидарность не знает границ: сегодня белорусы по всему миру вышли на Глобальный пикет солидарности.
Об этом сообщают телеграм-каналы «Хартия 97%» и «Баста!».
Пикеты и митинги в поддержку белорусского народа прошли также в Австралийских городах Аделаид, Баросса Вэлли, Перт.
В Падуя (Италия) прошел митинг в поддержку белорусских студентов.
Белорусы в Торонто собрались у российского консульства в знак протеста против поддержки Путиным режима Лукашенко.
Пикет солидарности прошел в Сан-Хуане – столице и крупнейшем город Пуэрто-Рико.
«Лукашенко - террорист», - этот и другие лозунги скандируют участники большого шествия в Берлине.