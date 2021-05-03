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Посол США в Беларуси передала послание Лукашенко и спецслужбам страны

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  • 3.05.2021, 7:51
  • 17,584
Посол США в Беларуси передала послание Лукашенко и спецслужбам страны
Джули Фишер

Cитуация не позволяет, чтобы санкции оставались замороженными.

Об этом посол США в Беларуси Джули Фишер заявила в интервью телеканалу «Белсат».

— Санкции, которые затронули девять госпредприятий, разморозили, потому что правительство Лукашенко удерживает политзаключенных. Эти санкции были поставлены на паузу, но их не отменили — в 2015 году их только заморозили, потому что тогда на волю были выпущены политзаключенные. Но эти санкции сильно связаны с ситуацией с политзаключенными. В нынешних условиях Госдепартамент дал соответствующие рекомендации Минфину относительно санкций, учитывая то, что в Беларуси сегодня более 350 политзаключенных ( официально признанных белорусскими правозащитниками — прим. Charter97.org). Это был мощный сигнал от нас — ситуация не позволяет, чтобы санкции оставались замороженными. Теперь мы посмотрим, будут ли санкции эффективными, — рассказала Фишер.

Дипломат передала «послание» Александру Лукашенко и спецслужбам Беларуси. Джулия Фишер призвала власти принять те решения, которые пойдут на пользу народу Беларуси.

— Мы знаем, что суверенитет Беларуси очень важен. Я с нетерпением жду дня, когда Беларусь будет современной европейской нацией, они уже сегодня могут что-то сделать, чтобы подготовить почву для этого.

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