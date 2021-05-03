Сегодня — Всемирный день свободы прессы 3.05.2021, 8:25

В «Индексе свободы прессы» наша страна находится на 158 месте.

Всемирный день свободы прессы (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая. Он был учрежден Генеральной ассамблеей Организации Объединенных наций в декабре 1993 года и отмечается как день защиты свободы прессы, оценки состояния ее свободы во всем мире, публичного оповещения о свободе печати, общения работников средств массовой информации и памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

«Репортеры без границ» заявили, что Беларусь — самая опасная страна в Европе для журналистов, а в «Индексе свободы прессы» наша страна находится на 158 месте.

Журналисты в Беларуси «подвергаются беспрецедентным репрессиям из-за попыток скрыть массовые уличные протесты, ставшие ответом на спорный результат президентских выборов», указано в отчете. Организация «Репортеры без границ» указывает, что случаи преследования журналистов в Беларуси учащаются, а наказания ужесточаются.

— Беларусь — самая опасная страна в Европе для сотрудников СМИ. Критически настроенные журналисты и блогеры подвергаются угрозам, насилию, а также арестам. Есть случаи отключения интернета, блокировки ведущих новостных сайтов. Печатные СМИ подвергаются цензуре, а доступ к информации ограничен. После спорных президентских выборов в августе 2020 года несколько независимых СМИ подверглись преследованиям со стороны правоохранительных органов, пытающихся не допустить освещения массовых уличных протестов, — говорится в отчете по стране.

Составители Индекса фиксируют также ухудшение доступа людей к информации и рост препятствий для освещения новостей в целом в мире. Журналистика, которая, вероятно, является лучшей вакциной против вируса дезинформации, полностью заблокирована или серьезно затруднена в 73 странах и стеснена еще в 59, которые в совокупности представляют 73% из 180 оцениваемых государств, указывают составители рейтинга.

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