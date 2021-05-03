Экологи требуют приостановить выдачу лицензии на эксплуатацию БелАЭС 1 3.05.2021, 10:39

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Островецкая АЭС должна быть возвращена в правовое поле.

Белорусская антиядерная кампания выступила с заявлением по готовящейся выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.

Текст заявления был передан в редакцию сайта Charter97.org. Публикуем его полностью.

«Изучив документы, опубликованные Госатомнадзором Республики Беларусь с 25 апреля 2021 года, как обоснование выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС, а также, учитывая результаты собрания, проведенного 30 апреля, заявляем:

Процесс выдачи лицензии должен быть приостановлен для надлежащего рассмотрения оснований, а общественные слушания повторно проведены в формате, отвечающим их основной цели - учету общественного мнения.

Законодательство, обосновывающее ограничение общественности в праве на получение информации, обсуждение и принятие участие в решении о лицензировании БелАЭС, должно быть отменено.

БелАЭС должна быть возвращена в правовое поле.

Наши требования основаны на следующих фактах.

1. Так называемые общественные слушания 30 апреля не отвечали стандартам и не позволили выполнить задачи информирования общественности, учета ее мнения, а также обсуждения решения о выдаче лицензии.

1.1. Постановление Совмина Беларуси №258 «Об утверждении Положения об общественных слушаниях по вопросам регулирования безопасности Белорусской атомной электростанции» от 24.04.2019, регламентирующее данные слушания, идет вразрез с беларусским и международным законодательством, и существенно ограничивает общественность в правах.

Так возможности участия были ограничены для общественности только очным форматом и девятью студиями, в то время как организаторы и выступающие с их стороны принимали участие онлайн. Для общественности возможность онлайн участия не была предусмотрена.

Для регистрации, а также изучения опубликованной документации было отведено 6 календарных дней. Учитывая объем и сложность материала этого явно недостаточно.

Участники слушаний могли подать свои вопросы организаторам только на специальном бланке, причем в день слушаний вопросы уже не принимались онлайн. Регламент слушаний не включал учета мнения общественности путем принятия ее замечаний и (или) предложений. Ведение протокола слушаний также не было предусмотрено.

1.2. Во время слушаний основное время было отведено выступающим со стороны организаторов, у общественности было несоразмерно мало времени на замечания и вопросы. Выступление одного участника от общественности было ограничено 4 минутами времени. Организаторы отказались отвечать на примерно половину поступивших от общественности вопросы, ссылаясь на ограничения повремени. Участникам было запрещено вести аудио и видео запись, у одного из зарегистрированных участников, эксперта в области ядерной энергетики Андрея Ожаровского, были незаконно изъяты мобильный телефон и ноутбук, на котором находился текст его выступления.

2. Опубликованная документация, обосновывающая выдачу лицензии на эксплуатацию БелАЭС, не содержит информации, обосновывающей надежность ее функционирования, соответствие проектным требованиям, а также воздействие и приемлемость рисков для здоровья человека и окружающей среды.

2.1. Отсутствуют полные версии документов (например, ВАБ, экспертное заключение, выданное ГНУ Сосны), либо же отсутствуют сами документы (например, ООБ, инструкции, планы).

Версии документов, представленные для обсуждения с общественностью, не содержат ключевой для принятия решения о выдаче лицензии информации:

- о количестве выбросов при безаварийной эксплуатации и при авариях; о выбрасываемых радионуклидах, их миграции в окружающей среде и продуктах распада;

- о количестве выбросов и расчетных дозообразующих показателях по каждому из радионуклидов для каждого органа человека;

- о методологии расчета воздействия выбросов на здоровье человека и окружающую среду, включая экосистемы; не сообщается о том, применялась ли методология Оценки Риска для здоровья человека;

- о плане по управлению отработавшим ядерным топливом (ОЯТ); не известно, в какой стадии находится вопрос подписания дополнительного соглашения между Россией и Беларусью о переработке ОЯТ; не известно, где будет храниться ОЯТ после мокрого пристанционного хранения; не ясно, в каком состоянии находится вопрос проектировки и строительства СХОЯТ или пристанционной площадки промежуточного хранения ОЯТ; не ясно, получила ли Беларусь ТУК для внутриплощадочного перемещения ОЯТ и на какой основе;

- о процессе экспертизы; не говорится, какие организации и эксперты были привлечены, нет информации о методологии и критериях оценки;

- в большинстве документов не содержится информация об авторах, разработчиках; встречается непрофессиональная информация, например, говорится о "сжигаемом свежем воздухе ТЭЦ".

2.2. Кроме того, в представленных для обсуждения документах нет информации о конкретной АЭС, существенной для экспертизы ее безопасности. Например, отсутствует описание результатов пусконаладочных работ, нет результатов опытно-промышленной эксплуатации, свидетельствующих о том, что реактор и сопутствующие системы работают в заявленных проектом пределах.

2.3. В экспертном заключении упоминается, однако отсутствует значимая для безопасности информация о выявленных ГНУ Сосны недостатках при выдаче лицензии на сооружении БелАЭС. Нет сведений и о плане работ по их устранению, как и о том, выполнил ли оператор этот план.

3. Предоставляемые представителями Госатомнадзора сведения неточны и противоречивы.

3.1. Так, на собрании с общественностью в офисе Госатомнадзора Виген Марухян заявил о полном отсутствии газоаэрозольных выбросов БелАЭС, однако это противоречит официальным данным Росатома по аналогичным станциям, также упоминаемых в документации, представленной на сайте Госатомнадзора, о планируемых рутинных и аварийных выбросах и сбросах БелАЭС как в воздушную, так и в водную среду (реку Вилия).

3.2. 30 июня 2020 года постановлением МЧС была отменена необходимость получения лицензии на эксплуатацию непосредственно перед физическим пуском первого энергоблока БелАЭС. Это противоречит даже аналогичному российскому законодательству. Госатомнадзор объяснял это необходимостью изучения всех характеристик энергоблока путем ее опытно-промышленной эксплуатации. По этой логике, выдача лицензии на эксплуатацию БелАЭС возможна только по результатам завершения опытно-промышленной эксплуатации. Однако как сообщил Виген Марухян на встрече с общественностью 30 апреля, опытно-промышленная эксплуатация не завершена, предстоит наиболее опасный ее этап Г-2, связанный с работой энергоблока на полной мощности на протяжении 15 дней.

Таким образом, значимая для лицензирования информация отсутствует в публичном доступе, а общественность ограничена в правах ее изучения и обсуждения.

Это говорит о том, что такой информации либо нет, либо она не обосновывает устойчивое функционирование БелАЭС в приемлемых для здоровья человека и окружающей среды пределах», - говорится в заявлении.

Напомним, белорусские экологи заявили, что обсуждение БелАЭС - это пустышка.

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