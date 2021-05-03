В Минске от сильного ветра падают деревья 2 3.05.2021, 12:48

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Непогода, о которой предупреждал Белгидромет, хозяйничает сегодня на просторах страны.

Как сообщили в Минском городском управлении МЧС, по состоянию на 12:00, спасатели уже несколько раз выезжали на вызовы, пишет сайт naviny.by.

Отмечается, что распиловка упавшей растительности проходила в двух детсадах в Заводском районе, а также угрожавшего упасть на дорогу дерева в Партизанском районе.

А вот автовладельцу, припарковавшему свой «БМВ» на улице Громова, не повезло — дерево повредило машину.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение.

При порывистом ветре спасатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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