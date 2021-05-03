Шведский картограф обнаружил клад украшений бронзового века 3.05.2021, 13:00

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А помогли ему в этом животные.

Швед Томас Карлссон, который работал над картой местности на западе страны, наткнулся на тайник из 50 реликвий эпохи бронзы, возраст которых превышает 2500 лет, пишет «Новое время».

В заявлении окружного административного совета говорится, что находка, в основном состоящая из старинных украшений, найденная у городка Алингсас, представляет собой одну из «самых впечатляющих и крупнейших тайных находок» бронзового века в Северной Европе.

Среди реликвий, предположительно относящихся к периоду между 750 и 500 годами до нашей эры, есть несколько «очень хорошо сохранившихся ожерелий, цепочек и игл», сделанных из бронзы.

Объекты лежали на открытом воздухе перед какими-то валунами в лесу.

«Предположительно животные выкопали их из расщелины между валунами, где они, скорее всего, лежали раньше», — заявили в правительственном агентстве.

Томас Карлссон, картограф, который сделал открытие, когда обновлял карту, сначала подумал, что это просто хлам.

«Я стоял на камне и краем глаза увидел, что на холме какой-то металлолом. Я был немного удивлен, потому что это было не то место, где можно найти металлолом. Но потом я увидел, что это было что-то похожее на старые украшения. Очень старые украшения. Но они выглядели довольно новыми. Я думал, что это подделка», — сказал Карлссон.

Он сообщил о находке местным властям, которые отправили группу археологов для изучения этого места.

«Большинство находок состоит из бронзовых предметов, которые могут быть связаны с женщинами высокого статуса из бронзового века», — говорится в заявлении Йохана Линга, профессора археологии Гетеборгского университета.

«Они использовались для украшения различных частей тела, то есть это были ожерелья, браслеты и браслеты на щиколотки, но были также большие иглы и петельки, которые использовались для украшения и удержания различных предметов одежды, вероятно, сделанных из шерсти», — добавил Линг.

Как отметили ученые, последний раз подобные предметы бронзового века были обнаружены в 19 и 20 веках. Так что это первый раз, когда можно будет изучить вещи бронзового века с помощью современных технологий.

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