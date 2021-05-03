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Страны «Большой семерки» задумались о механизме противодействия российской пропаганде

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  • 3.05.2021, 13:14
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Страны «Большой семерки» задумались о механизме противодействия российской пропаганде
Фото: Embassy of Ukraine in the USA

Россия и Китай пытаются влиять на западные страны через распространение лжи.

Страны «Большой семерки» рассмотрят предложение создать механизм реагирования и противодействия российской пропаганде и дезинформации, пишет Reuters.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб отметил, что Россия и Китай пытаются влиять на западные страны через распространение дезинформации и лжи.

«Когда мы видим, как там публикуют эту ложь, пропаганду или фейковые новости, мы можем не по отдельности, а собраться вместе, чтобы предоставить опровержение и правду для жителей этих стран, а также России или Китая», — сказал он.

3 мая главы МИД стран «Большой семерки» встретятся в Лондоне. Это будет первая личная встреча представителей стран «Большой семерки» за последние 2 года. В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

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