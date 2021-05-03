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Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером

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  • 3.05.2021, 14:12
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Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером
Никол Пашинян

За его назначение проголосовал один человек.

Парламент Армении не избрал исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства, сообщает РБК со ссылкой на армянские СМИ. За его назначение проголосовал один человек, против — три, еще 75 парламентариев воздержались.

Правящая фракция «Мой шаг» не стала голосовать, оппозиционная фракция «Процветающая Армения» в заседании не участвовала, оппозиция фракция «Просвещенная Армения» проголосовала против.

Процесс голосования инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов

25 апреля Пашинян объявил, что уходит в отставку, но до выборов продолжит исполнять обязанности премьера.

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