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Президент Польши написал письмо заключенным в Беларуси полякам

  • 3.05.2021, 16:10
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Президент Польши написал письмо заключенным в Беларуси полякам

Фотофакт.

По случаю Дня польской диаспоры и поляков за границей президент Польши Анджей Дуда 2 мая написал письмо арестованным членам Союза поляков Беларуси: Анжелике Борис, Ирене Бернацкой, Марии Тишковской и Анджею Почобуту, а также к Анне Панишевой – президенту Форума польских местных инициатив из Бреста.

«В этот особый день – День польской диаспоры и поляков за границей, который отмечается сегодня, я хотел бы выразить солидарность с вами и со всеми, кто подвергается преследованиям в Беларуси по национальным и политическим мотивам», – написал президент Польши.

Фото: znadniemna.pl

Также Анджей Дуда подчеркнул, что позиция преследуемых активистов является «свидетельством единства поляков и белорусов, создающих суверенную Беларусь», а поляки, проживающие в Беларуси, «являются неотъемлемой частью белорусского общества и они полноправные граждане Беларуси».

«Именно поэтому они имеют право на свободу, чтобы дальше строить независимую и демократическую Беларусь, способствуя развитию тесных отношений между нашими государствами и народами», – пишет в письме президент Польши.

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