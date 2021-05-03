Ученые смоделировали столкновение астероида с Землей 3.05.2021, 18:40

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B NASA пытаются подготовиться к подобной ситуации.

На прошлой неделе группа экспертов из космических агентств США и Европы посетила недельные учения под руководством NASA, в ходе которых должна была разобраться с гипотетическим сценарием: астероид приближается к нашей планете и может упасть на Землю в течение шести месяцев. К сожалению, в этой альтернативной реальности не смогли предотвратить катастрофу, и астероид врезался в Восточную Европу. Об этом пишет Business Insider (перевод — tut.by).

Прогнозируемая область столкновения гипотетического астероида с Землей. Изображение: NASA/JPL

Согласно условиям поставленной перед специалистами задачи, астероид находится от Земли на расстоянии в 56 миллионов километров и приближается с каждым днем. Ему даже присвоили имя — 2021PDC, размер варьируется от 114 футов (примерно 35 метров) до полумили (0,8 километра).

По сценарию NASA астероид был впервые «обнаружен» 19 апреля и, по подсчетам, должен был столкнуться с Землей через полгода, примерно в октябре этого года.

Группе участников, специалистов космических агентств США и Европы, следовало использовать все свои знания, чтобы предотвратить катастрофу. Участники симуляции рассматривали различные варианты, например запустить космический корабль, который бы мог попытаться уничтожить астероид или сбить его с пути.

К сожалению, оказалось, что шести месяцев недостаточно. Если бы мы столкнулись с гипотетическим сценарием астероида 2021PDC в реальной жизни, мы не смогли бы запустить космический корабль в такой короткий срок с текущими возможностями. А вариант с применением ядерного оружия, чтобы взорвать или разрушить астероид, мог и вовсе не сработать (если астероид достаточно большой, не факт, что оружие сможет даже оставить на нем вмятину).

Таким образом, остается только один вариант — досрочно эвакуировать людей из зоны поражения.

В этой альтернативной реальности космический объект все же врезается в Землю — в области Восточной Европы. Если точнее, то с 99-процентной вероятностью астероид упадет недалеко от границы между Германией, Чехией и Австрией. Причем в результате взрыва выделится столько же энергии, сколько от большой ядерной бомбы.

Насколько известно ученым, в настоящее время никакие астероиды не представляют угрозы для Земли. Однако, по оценкам, две трети астероидов размером 140 метров и больше — достаточно большие, чтобы нанести серьезный ущерб, — пока остаются неоткрытыми. Вот почему в NASA пытаются подготовиться к такой ситуации.

Напомним, что два года назад американское космическое агентство объявило о начале работы нового инфракрасного космического телескопа NEOCam, предназначенного для наблюдения за потенциально опасными астероидами. Этот телескоп вместе с недавно запущенным TBT2 (Test-Bed Telescope 2) Европейского космического агентства и телескопом Flyeye, который строится в Италии, в конечном итоге должен увеличить количество обнаруживаемых опасных космических объектов.

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