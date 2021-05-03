Эволюция коронавируса: почему вирус мутирует и как диагностировать новые штаммы 3.05.2021, 20:14

Новейшие технологии подтверждают, что результатам ПЦР-тестирования можно доверять.

Пандемия коронавируса не прекращает сходить с первых полос изданий. И все больше в информационном пространстве появляются новости о появлении новых штаммов вируса SARS-CoV-2 и их дальнейшую эволюцию. Поэтому возникает закономерный вопрос: возможно ли с помощью современных методов выявить мутированные вирусы COVID-19? Однозначно, да. Новейшие технологии подтверждают, что результатам ПЦР-тестирования можно доверять, пишет liga.net.

Почему вирусы мутируют?

Вирусам, как и всем живым организмам, присущие наследственность и изменчивость. Когда вирус самовоспроизводиться (реплицируется) или копирует себя, он иногда немного меняется. Эти изменения называются "мутациями". Вирус с одной или несколькими новыми мутациями называется "вариантом" исходного вируса. Чем больше вирусов циркулирует и чем чаще они реплицируются, тем сильнее они могут измениться. Эти изменения могут приводить к созданию варианта вируса, который, например, лучше адаптирован к окружающей среде по сравнению с исходным вирусом. Процесс изменения и выбора удачных вариантов называется "эволюцией вируса". Некоторые мутации могут приводить к изменениям характеристик вируса: например, он может легче и быстрее распространяться, вызвать легкое или наоборот тяжелое течение заболевания по сравнению с исходным вариантом. Также благодаря мутациям они могут быстро развивать устойчивость к противовирусным препаратам.

Какие штаммы коронавируса существуют?

Одни вирусы меняются быстро, другие – медленно. SARS-CoV-2 имеет тенденцию меняться медленнее, чем другие (ВИЧ или вирусы гриппа). Отчасти это можно объяснить внутренним "механизмом проверки" вируса, который может исправлять "ошибки" при создании собственных копий. Ученые продолжают изучать этот механизм, чтобы лучше понять, как он работает.

Используя слово "штамм", ученые подразумевают генетически другую ветку вируса, которая отличается одной или несколькими мутациями от своего "родителя". Разница может составлять лишь долю процента от всего генома (совокупность всей наследственной генетической информации), но каждая новая последовательность РНК может положить начало новой ветке вируса, то есть нового штамма.

Основных штаммов нового коронавируса семь, они обозначаются буквами GR, G, GH, O, S, L и V. Все началось со штамма L, его еще называют Уханьский. Именно его обнаружили в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Однако теперь его начинают вытеснять другие штаммы: Британский, Южноафриканский, Калифорнийский, Бразильский, Японский.

Различные штаммы SARS-CоV-2 распределены по миру неоднородно: на каждом континенте распространены, как правило, не более двух основных вариаций. Их распространение можно наблюдать на составленной учеными интерактивной карте Nextstrain, отслеживающий мутации вируса.

Глобальной сетью лабораторий ВОЗ учреждена специальная рабочая группа по изучению эволюции вируса SARS-CoV-2, которая оперативно выявляет его новые мутации и оценивает их возможное влияние на сам вирус, на человека, а также на точность диагностики, эффективность лекарственных препаратов и вакцин.

SARS-CoV-2 – наглядный пример эволюции вирусов. У этого вируса мутации возникают относительно просто и являются результатом ошибок при копировании РНК. Каждый новый штамм отличается от предыдущего по строению. Это может как незначительно влиять на характер заболевания, так и приводить к очень существенным изменениям в течение болезни. Например, существуют штаммы, которые распространяются быстрее других или приводят к более тяжелому течению. Некоторые и вовсе могут "не бояться" вакцины или бояться ее "не так сильно". Наконец, не исключены ситуации, когда в результате очередной мутации вирус станет еще более агрессивным и сведет к нулю все проведенные противоэпидемические мероприятия.

Для лабораторной диагностики крайне важно, чтобы новые мутации коронавируса не привели к тому, что он выпадет из поля зрения нынешних методов идентификации. То есть существующие тест-системы должны определять вирус независимо от наличия в нем генетических изменений. Это имеет огромное значение для диагностики всех возможных форм SARS-CoV-2.

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