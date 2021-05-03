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На Урале власти вывесили баннеры к 9 мая с орфографическими ошибками

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  • 3.05.2021, 20:43
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На Урале власти вывесили баннеры к 9 мая с орфографическими ошибками

Плакаты появились на центральной площади города.

В городе Краснотурьинск Свердловской области власти вывесили на центральной площади баннеры к празднованию Дня Победы с массой орфографических ошибок, сообщают «Радио Свобода» местные жители.

Так, на одном из таких баннеров в фамилии маршала Константина Рокоссовского поставлены две буквы "к", на другом баннере вместо фразы "спасибо вам за мирное небо" написано "спасибо вам за мироное небо", а на третьем указывается, что парад Победы в 1945 году в Москве состоялся 9 мая, хотя на самом деле он прошёл 24 июня.

В администрации Краснотурьинска произошедшее пока не комментировали. При этом представитель партии "Единая Россия", координатор проекта "Историческая память" Сергей Никонов назвал произошедшее "вопиющей ситуацией" и призвал наказать тех, "кто согласовывал и принимал "некачественно сделанную работу".

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