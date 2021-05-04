Стало известно, как долго антитела к коронавирусу защищают от повторного заражения 4.05.2021, 7:49

Исследование ученых из Катара дает много поводов для оптимизма.

Международная группа ученых опубликовала исследование, которое показывает, что позитивный тест на антитела к коронавирусу действительно является своего рода гарантией от повторного заражения, пишет nv.ua.

Речь идет о снижении риска повторного заражения на 95% в течение семи месяцев.

Прежние исследования такого рода, проведенные в разных странах, давали очень большой разброс по цифрам вероятности повторного заражения. Согласно некоторым работам, речь шла о снижении риска на 80%, другие исследования давали гораздо более высокие цифры.

Данное исследование ученых из Катара дает много поводов для оптимизма, поскольку показывает одни из самых лучших цифр.

Однако, как отмечают авторы, эти цифры все равно не говорят о долгосрочной защите. И не могут служить поводом для отказа от вакцинации всего населения для борьбы с распространением коронавируса.

Что выяснили ученые?

Результаты исследования были опубликованы в авторитетном издании The Lancet.

Исследователи наблюдали за 43 тыс. пациентов в Катаре, которые получили позитивный тест на антитела к SARS-COV-2, на протяжении в среднем 4−8 месяцев. Все пациенты регулярно проходили повторные тесты на COVID-19.

Лишь у 314 пациентов (0,7% из контрольной группы) было зафиксировано повторное заражение согласно ПЦР-тестам. Чуть менее, чем у половины из них наличие повторного COVID-19 было зафиксировано анализами.

Ученые также использовали генетическое секвенирование, чтобы с точностью установить факт повторного заражения.

Таким образом удалось установить, что факт наличия антител к SARS-COV-2 в крови пациента снижает риск повторного заражения в среднем на 95% на протяжении семи месяцев после болезни.

Также авторы исследования отмечают, что даже в тех случаях, когда имело место повторное заражение, болезнь протекала намного легче, чем в первый раз.

Лишь у одного пациента из более чем 300 заболевших повторно было зафиксировано тяжелое состояние и у двух пациентов — состояние средней тяжести.

У 66% повторно зараженных повторная болезнь протекала бессимптомно и зафиксировать ее удавалось только благодаря регулярному тестированию.

Можно констатировать, что люди, перенесшие COVID-19, получают естественную защиту от повторного заражения с вероятностью 95% на протяжении в среднем около семи месяцев после выздоровления, пишут авторы работы.

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