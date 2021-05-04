Глава ВОЗ рассказал, во сколько обойдется вакцинация от COVID-19 населения планеты 2 4.05.2021, 8:25

Названа впечатляющая сумма.

Вакцинация от коронавируса взрослого населения планеты в 2021 году обойдется в сумму от 35 до 45 млрд долларов.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

По его словам, данная сумма станет дополнением к необходимым 19 млрд на финансирование международной программы ACT Accelerator.

"По нашим оценкам, в следующем году нам потребуется еще 35-45 миллиардов долларов США для вакцинации большинства взрослых во всем мире", - сказал Гебрейесус.

Он выразил надежду на положительное решение лидеров стран G7, которые в силах выделить значительную часть необходимой суммы.

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