Глава ВОЗ рассказал, во сколько обойдется вакцинация от COVID-19 населения планеты

Глава ВОЗ рассказал, во сколько обойдется вакцинация от COVID-19 населения планеты2
- 4.05.2021, 8:25
Названа впечатляющая сумма.
Вакцинация от коронавируса взрослого населения планеты в 2021 году обойдется в сумму от 35 до 45 млрд долларов.
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
По его словам, данная сумма станет дополнением к необходимым 19 млрд на финансирование международной программы ACT Accelerator.
"По нашим оценкам, в следующем году нам потребуется еще 35-45 миллиардов долларов США для вакцинации большинства взрослых во всем мире", - сказал Гебрейесус.
Он выразил надежду на положительное решение лидеров стран G7, которые в силах выделить значительную часть необходимой суммы.