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Кому принадлежат деньги мира: названы богатейшие жители планеты

  • 4.05.2021, 9:51
  • 2,246
Кому принадлежат деньги мира: названы богатейшие жители планеты

Агентство Bloomberg обновило свой рейтинг Billionaires Index.

Всемирно известное агентство Bloomberg опубликовало своей очередной рейтинг Billionaires Index.

Как сообщается топ-10 толстосумов Земли выглядит так:

Джефф Безос — 197 млрд долларов;

Илон Маск — 187;

Бернар Арно — 154;

Билл Гейтс — 146;

Марк Цукерберг — 120;

Ларри Пейдж — 107;

Уоррен Баффет — 106;

Сергей Брин — 104;

Ларри Эллисон — 91,4;

Стив Балмер — 91.

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