Кому принадлежат деньги мира: названы богатейшие жители планеты
- 4.05.2021, 9:51
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Агентство Bloomberg обновило свой рейтинг Billionaires Index.
Всемирно известное агентство Bloomberg опубликовало своей очередной рейтинг Billionaires Index.
Как сообщается топ-10 толстосумов Земли выглядит так:
Джефф Безос — 197 млрд долларов;
Илон Маск — 187;
Бернар Арно — 154;
Билл Гейтс — 146;
Марк Цукерберг — 120;
Ларри Пейдж — 107;
Уоррен Баффет — 106;
Сергей Брин — 104;
Ларри Эллисон — 91,4;
Стив Балмер — 91.