Ученые обнаружили новый вид гигантской саблезубой кошки 1 4.05.2021, 11:55

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Реконструкция смилодона / ©Getty images

Он оказался одним из крупнейших в истории и жил в Северной Америке пять-девять миллионов лет назад.

Работа опубликована в Journal of Mammalian Evolution. Представители семейства кошачьих считаются ключевыми хищниками в современных экосистемах и, вероятно, играли аналогичную роль в формировании таковых на протяжении всего кайнозойского периода. Ученые из университетов Гонзага и Огайо (США) завершили скрупулезное исследование образцов останков крупного животного, найденных в Северной Америке и до этого хранившихся в Музее естественной и культурной истории Университета Орегона с пометкой «Кошка», пишет Naked science.

Ученые выяснили, что останки в самом деле принадлежали саблезубой кошке, жившей от пяти до девяти миллионов лет назад в тех краях. При этом хищник оказался воистину гигантом: его вес палеонтологи оценивают примерно в 300-400 килограммов. А охотиться, по всей видимости, кошка могла на добычу массой от 450 до 900 килограммов. Авторы предполагают, что кошка питалась крупными животными вроде бизонов.

Кроме того, специалисты определили, что новый вид, названный Machairodus lahayishupup, — дальний родственник самой известной в истории саблезубой кошки, смилодона, вымершего около 10 тысяч лет назад. Образцы останков (зубов и плечевых костей) нового вида исследователи обнаружили и в других американских музеях.

Например, в Музее естественной истории штата Айдахо, Музее палеонтологии Калифорнийского университета и Техасском мемориальном музее. Это означает, что хищник был весьма распространен на континенте. А вот какое место на эволюционном древе саблезубых кошек занимает Machairodus lahayishupup, еще предстоит выяснить.

Авторы исследования, однако, предполагают, что новый вид существовал на раннем этапе эволюции группы. Известно, что в это же время на других континентах — в Европе, Азии и Африке — также жили саблезубые коты. Ученым предстоит понять эволюцию их гигантизма: была ли она независимой в каждой части света или исходит от одного общего предка.

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