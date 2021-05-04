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В Казахстане к 9 мая ветеранам выплатят более 2000 долларов, а в Беларуси – ничего

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  • 4.05.2021, 16:22
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В Казахстане к 9 мая ветеранам выплатят более 2000 долларов, а в Беларуси – ничего
Фото: БелТА

Вместо денег ветеранам зачастую предлагают продукты питания и личной гигиены.

Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) ко Дню Победы в России оказались ниже, чем в Казахстане и Узбекистане, а в Беларуси их вообще нет, пишет сайт meduza.io.

Вместо денег в Беларуси ветеранам зачастую предлагают продукты питания и личной гигиены: мыло, гречку, конфеты, что во многом выглядит унизительно.

В России ветеранам к 9 мая выплатят по 130 долларов. В Узбекистане выплата составит 12 миллионов сумов (почти 1500 долларов), в Казахстане власти направят ветеранам по миллиону тенге (2330 долларов).

В 2020 года по случаю 75-й годовщины Победы ветеранам и инвалидам ВОВ в России выплатили по 1000 долларов, труженикам тыла и бывших узникам концлагерей — по 670 долларов. Планировалось, что эти выплаты получат около миллиона россиян.

В Узбекистане выплаты к 75-летию Победы составили по 10 миллионов сумов (950 долларов), в Казахстане — по миллиону тенге (2330 долларов).

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