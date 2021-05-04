«Россия 24» выдала журналиста за чеха, критикующего Чехию в конфликте с РФ 4.05.2021, 21:47

1,912

Пропагандист сотрудничал с «Россией сегодня».

Пропагандистский телеканал «Россия 24» выпустил репортаж «Чешский как иностранный», посвященный обострению отношений между Россией и Чехией. В нем Прагу за конфликт с Россией критиковал чех Милош Флайшганс, обвинивший местные СМИ в истерике. Репортаж был доступен на YouTube, однако на момент написания новости автор ограничил к нему доступ, передает svoboda.org.

«Идет одна сплошная истерика: русские идут, все плохо, нам кирдык. Мы сейчас России докажем что? Что у нас мозгов никаких в голове нет? И как потом дружбу выстраивать?» — сокрушался герой сюжета.

Рассказывая о Флайшгансе, авторы сюжета отметили, что он переехал из Чехии в Россию шесть лет назад. Поступок героя не вызвал понимания со стороны родных и друзей. За это время он женился на россиянке и успел выучить русский язык. Как выяснила корреспондентка «Чешского радио» в Москве Ивана Миленковичова, за простого чеха телеканал выдал бывшего журналиста международного информационного агентства «Россия сегодня».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».