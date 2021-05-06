На аукцион Christie's выставили бутылку уникального «космического» вина 7 6.05.2021, 17:34

фото christies.com

Алкогольный напиток более года вызревал на орбите Земли.

Аукционный дом Christie's продает бутылку французского вина, которое более года вызревало на орбите Земли.

Как отмечается на сайте Christie's (перевод – unian.net), вино Petrus 2000, изготовленное из винограда региона Бордо урожая 2000 года, 14 месяцев провело на борту Международной космической станции, куда его отправили в ноябре 2019 года.

Всего на МКС тогда побывали 12 бутылок, и в январе 2021 их вернули на Землю космическим кораблем Dragon компании SpaceX. Это первое вино, которое путешествовало к МКС и вернулось на Землю с соблюдением всех необходимых контролируемых условий.

Для хранения «космического» вина, выставленного на продажу, парижские дизайнеры создали специальный футляр. К набору прилагаются графин, стаканы и штопор, сделанный из метеорита, а также бутылка «земного» Petrus 2000, чтобы новый владелец смог по-настоящему оценить влияние космоса на напиток.

Стоимость выставленной на аукцион бутылки оценивают в миллион долларов, при том что бутылку обычного Petrus 2000 можно приобрести примерно за 6 тыс. долл. Средства от продажи планируют направить на финансирование новых космических миссий и исследований.

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