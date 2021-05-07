Стало известно, как долго антитела к коронавирусу защищают от повторного заражения 7.05.2021, 10:03

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Названа также эффективность этой защиты.

Повторное инфицирование новым коронавирусом уже регистрировалось неоднократно, что вызывает опасения властей и представителей медицинской сферы. Однако новое исследование ученых из Корнельского университета в Катаре, представленное в журнале EClinicalMedicine, дает надежду на некоторое успокоение, пишет healthinfo.ua.

Ученые исследовали людей с положительным результатом на антитела к SARS-CoV-2 в период с 16 апреля по 31 декабря 2020 г. на предмет повторного заражения. Частоту повторного заражения сравнивали с частотой инфицирования в когорте тех, кто не имел антител.

В общей сложности было включено 43 044 человека, имевших антитела, наблюдение длилось в среднем 16 недель. 314 человек (0,7%) имели по крайней мере один положительный ПЦР результат спустя две недели после первого положительного теста на антитела. Из этих людей 129 (41,1%) заразились повторно.

Затем повторное инфицирование исследовалось с помощью секвенирования вирусного генома. Частота повторного инфицирования была оценена в 0,66 на 10 000 человеко-недель. Эффективность естественного иммунитета против повторного заражения была оценена в 95,2%, при этом повторная инфекция протекала менее серьезно.

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