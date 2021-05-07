Видеохит: Кошки научились самостоятельно играть с лазерной указкой
- 7.05.2021, 12:34
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Животные стали настоящими звездами Сети.
Если вы не знаете, как развлечь вашу заскучавшую кошку, то просто предоставьте эту заботу другой кошке, пишет 120.su.
Если судить по кадрам, снятым в Пекине (Китай), всё должно отлично сработать — особенно если предоставить животным лазерную указку в качестве дополнительного реквизита.
Видеоролик, показывающий кошачьи забавы, удивил зрителей. Похоже, что домашним любимицам и впрямь никто больше не нужен — одна подружка развлекает другую огоньком из указки, и все счастливы и довольны.