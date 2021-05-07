Эксперт: Шойгу ослабляет обороноспособность РФ на границе с Китаем 2 7.05.2021, 13:59

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Сергей Шойгу

Министр обороны является представителем китайского лобби?

Министр обороны России Сергей Шойгу является представителем китайского лобби внутри российской власти, который не считает Китай угрозой для РФ, по этой причине не ведется укрепление обороноспособности России на восточном направлении.

Об этом в комментарии Guildhall заявил президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

«Министра обороны России Сергея Шойгу можно отнести к представителям китайского лобби в России. Стоит отметить, что министерство под его началом не проводит никакой работы по усилению военного потенциала и укреплению обороны на Востоке. Милитарный потенциал Россия наращивает на западном, на арктическом направлениях, но никак не на восточном», – заявил он.

«Третьи лица и обозреватели осознают, какую угрозу Китай представляет для РФ, но этого не осознает китайское лобби внутри Кремля. Поэтому и не тратятся ресурсы на оборону на восточном направлении. Наоборот, практическими шагами ведется демонстрация, что Китай не представляет угрозы», – подытожил аналитик.

Ранее старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу по идеологическим и ментальным причинам продвигает в Кремле идею стратегического союза с Китаем, что выгодно Пекину с учетом экспансивных территориальных амбиций в отношении российских территорий.

В свою очередь экс-депутат Государственной Думы России Илья Пономарев отметил, что в случае начала вероятных центробежных тенденций в Российской Федерации китайские спецслужбы могут начать операцию по отделению Сибири от России в рамках территориальной экспансии Китая.

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