Как отразится запрет продажи Skoda в Беларуси на автовладельцах 1 7.05.2021, 16:47

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Несколько крупнейших магазинов автозапчастей дали ответ.

С 5 мая вступил в силу запрет на ввоз и продажу автомобилей Skoda в Беларуси. Может ли он обернуться проблемой для тех белорусов, которые уже ездят на автомобилях этой марки, вызвав дефицит или подорожание запчастей, выяснил сайт intex-press.by.

Напомним, автомобили Skoda были включены в перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации в Беларуси, после того, как группы компаний ŠKODA AUTO отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года в Минске.

С 5 мая дилеры чешского автоконцерна официально приостановили продажу новых автомобилей в Беларуси. А Госпогранкомитет заявил, что через границу не пропустят не только новые машины (причем, как европейской, так и российской сборки), но даже подержанные.

Что же касается продажи запчастей, то в заявлении компании говорилось лишь об официальных дилерах, у которых «продажа запасных частей и аксессуаров продолжается в полном объеме». По поводу обычных автомагазинов, где закупается большинство автовладельцев, – ни слова.

«Оригинальными запчастями люди мало интересуются»

Редакция обзвонила несколько крупнейших магазинов автозапчастей, и во всех их заверили, что никакого ажиотажа или проблем в связи с запретом ввоза и продажи Skoda в Беларуси у них пока не наблюдается.

– Мы работаем в обычном режиме, как будет дальше – сложно сказать, но, насколько мы понимаем, запрет пока не касается запчастей, поэтому оригинальные запчасти по-прежнему доступны, – сообщили в одном из крупнейших интернет-магазинов.

Но даже если запрет на Skoda в Беларуси распространится не только на сами авто, но и на запчасти к ним, продавцы уверены, что на автовладельцах это никак не отразится. Как минимум по двум причинам. Первая – жители Барановичей редко покупают оригинальные запчасти для Skoda.

– Оригинальными запчастями люди мало интересуются и крайне редко их покупают. В большинстве автовладельцы выбирают китайские, самые дешевые, так как большего позволить себе не могут. Даже на новую машину люди зачастую берут «китай», – отметили в одном из магазинов.

Вторая причина – к автомобилям российской сборки, которые наиболее популярны, подходят детали от других марок.

– «Шкода» российской сборки, которую чаще всего и покупают, входит в «Фольксваген Груп Рус», а у них запчасти с «Фольксваген» практически одинаковые, кроме кузовных деталей и некоторых других вещей, – отмечают в другом магазине. – Запретить даже запчасти – значит, все «сломать». Я надеюсь, до такого не дойдет.

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