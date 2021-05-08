Медики назвали пять опасных последствий перенесенного коронавируса 1 8.05.2021, 8:25

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Сбой в работе обоняния является одним из наиболее частых.

Организм каждого пациента реагирует индивидуально, но имеется группа относительно распространенных случаев, которые выявляют у примерно 10% выздоровевших.

COVID-19 поражает сосудистую систему и может стать причиной появления кардиомиопатии. Нередко регистрируется нарушение сердечного ритма и появление миокардитов. Исследователи из Йельского университета сообщают, что порядка 61-78% пациентов после перенесенного коронавируса страдают от проблем в работе почек. Впоследствии функции органов не показывают восстановления, пишет lenta.ua.

Ники Тахчиди из Российского общества офтальмологов указывает на частые проблемы со зрением. У перенесших COVID-19 пациентов могут появляться конъюнктивиты, очаги воспаления, изменения в сетчатке, сужения глазных сосудов.

Сбой в работе обоняния является одним из наиболее частых. Для больных характерно восстановление этого чувства за срок примерно в 2 недели, но в отдельных случаях проблемы с ощущением запахов сохраняются несколько месяцев. Эксперты предполагают, что коронавирус атакует нервные волокна, размещенные в носовой полости.

Другая проблема проявляется в работе кишечника. Пациенты часто страдают от расстройств, появления патогенной флоры и других симптомов. Врачи связывают данную ситуацию, как с заболеванием, так и с массовым лечением медикаментами для борьбы с вирусами. Избежать подобных последствий для организма можно лишь с помощью вакцинации.

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