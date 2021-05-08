В России на репетиции парада Победы загорелся танк 12 8.05.2021, 9:13

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Видеофакт.

В России, в городе Уфа, на проспекте Октября, во время репетиции парада в честь 9 мая один из танков загорелся, на него пролилось топливо и запылало.

Об этом сообщило российское информагентство «Башинформ».

Отмечается, танк Т-26 проехал мимо трибуны перед зданием горсовета столицы Башкирии и повернул на Северный проезд, где и загорелся. Водитель погасил огонь самостоятельно до прибытия спасателей. Пожарные смыли топливо.

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