Белорусы могут бесплатно сдать тест на антитела к COVID-19: когда и как? 2 8.05.2021, 9:39

2,770

Возможность появится с 14 мая.

Белорусы с 14 мая смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19. Все желающие будут иметь возможность сдать свой биологический материал для исследования на антитела к COVID-19.

Исследование проводят, чтобы оценить популяционный иммунитет белорусов, сообщает пресс-служба Минздрава.

Тестирование на антитела будет бесплатное. Желающие смогут зарегистрироваться и пройти анкетирование онлайн.

Информация о специальном сайте для регистрации и анкетирования будет размещена 11 мая на всех информационных ресурсах Минздрава. Доступ для записи на тестирование будет открыт с 12 мая.

В Минздраве обратили внимание: запись на тестирование будет только в электронном виде.

Исследование будет проводить Минздрав Беларуси вместе с Роспотребнадзором России с 14 по 19 мая.

«Информация о состоянии популяционного иммунитета необходима для планирования санитарно-противоэпидемических мероприятий, в т. ч. вакцинации населения против COVID-19, как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом», — пояснили в пресс-службе Минздрава.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».