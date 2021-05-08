Празднование Дня Победы в Казахстане перенесли на 2022 год 1 8.05.2021, 11:14

Решение принято из-за COVID-19.

Приуроченные ко Дню Победы мероприятия в традиционном формате планируется провести в Казахстане в будущем году, сейчас этому помешала сложная ситуация из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил в субботу Берик Уали - пресс-секретарь президента республики Касым-Жомарта Токаева, передает ТАСС.

"В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы", - написал он в Facebook.

По его словам, в этом году глава государства обратится к соотечественникам с поздравлением. "В Казахстане чтут память ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению президента оказана материальная помощь", - отметил Уали.

14 апреля пресс-служба министерства обороны республики сообщила, что военный парад в честь Дня Победы из-за пандемии в этом году проводить не планируется. В прошлом году Токаев также принял решение отменить военный парад в столице. Массовых мероприятий в тот день не проводили, ветеранов поздравили представители государственных и частных организаций.

По данным министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане в настоящее время проживают 665 ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно информации ведомства на апрель 2020 года, в республике насчитывалось 1 062 участника и инвалида войны, а также почти 38 тыс. лиц, приравненных к ним, и 108 тружеников тыла.

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