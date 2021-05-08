Историк Александр Фридман: Лукашенко все чаще рассуждает о казненных друзьях-диктаторах 1 8.05.2021, 12:14

Александр Фридман

Эта мысль будет преследовать узурпатора все оставшиеся ему дни.

Заявление немецких адвокатов в федеральную прокуратуру Германии задело и возмутило Александра Лукашенко. Реакция не заставила себя ждать, пишет историк из Дусельдорфа Александр Фридман, сообщает «Радыё Свабода».

По существу обвинений Лукашенко ожидаемо не высказался. Тем не менее он прекрасно понимает, какие ужасающие события происходили в последнее время и продолжают происходить в Беларуси. Знает он и то, что ему, возможно, придется нести за них ответственность. С этой неприятной мыслью Лукашенко будет жить всю свою оставшуюся жизнь. Как жили с этой мыслью его «друзья» Каддафи, Милошевич, Чавес, Хусейн и Мугабе, о которых Лукашенко рассуждает все чаще и чей лес трудно назвать завидным.

Заявление адвокатов вызвало у Лукашенко очередной приступ германофобии, и он обрушился на немецких «наследников фашизма». Ничего удивительного здесь нет. Это старые советские пропагандистские штампы, которые политрук Лукашенко изучил еще во времена военной службы, распространял в качестве ответственного секретаря Шкловской организации общество «Знание».

С тех же брежневских времен происходит и концепция «Великой Отечественной войны», которую сегодняшняя белорусская государственная пропаганда срочно стремится адаптировать к новым политическим реалиям и использовать в борьбе с демократическим протестным движением.

Может ли это получиться? Уверен, что нет. И дело здесь даже не в нафталиновой неосоветскости этой концепции. Дело в самом Лукашенко, антирейтинг которого зашкаливает, которого большинство белорусов уже не воспринимает, мечтает о его уходе и отбрасывает все, что происходит от режима.

У Лукашенко нет политического будущего, современное положение не внушает оптимизма, а взгляд устремлен в прошлое. И это, наверное, главное, что нужно знать о вчерашней речи Александра Лукашенко.

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