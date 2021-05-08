Байден унижает Путина 2 Анатолий Несмиян

8.05.2021, 12:39

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Американцы определили Россию в разряд региональных держав.

Запланированная встреча Байдена и Путина натыкается на определенные сложности. С 11 по 13 июня Байден прибывает на встречу «Большой семерки» в Великобритании, затем 14 июня едет в Брюссель на саммит НАТО, после чего встречается с главами государств ЕС. На этом повестка Байдена исчерпывается и он улетает в США.

Путину по факту предложено «втиснуться» в напряженное расписание Байдена. Специального дня на встречу с ним Байден выделять не намерен, во всяком случае пока. И, скорее всего, так и останется до самого конца. Предложение о встрече звучит несколько издевательски: если тебе надо, то мы найдем немножко времени и для тебя.

Если все останется именно так, то сама поездка Путина будет его неприкрытым и публичным унижением. Понятно, что формат такой встречи будет звучать не иначе как «на задворках». Неважно, на задворках чего — саммита G7, НАТО или встречи Байдена с ЕС. В любом случае американцы сознательно идут на снижение статуса этой встречи, демонстрируя, что обсуждать, конечно, есть что, но не очень-то и хотелось.

Во время президентства Трампа уже был похожий формат встреч — его назвали «на ногах», то есть Трамп и Путин где-то на бегу скороговоркой по несколько минут о чем-то говорили, на чем и все. Наша пропаганда просто взрывалась воплями радости, но по сути радоваться особо было нечему — статус таких встреч был буквально плинтусным. В итоге Трамп и Путин все-таки встретились один раз. Негусто, прямо скажем, но вполне отражает реальное положение вещей — с путинской Россией обсуждать почти нечего. Не тот уровень.

Сейчас все повторяется. По-видимому, дело не в личных отношениях Трампа или Байдена. Американцы трезво смотрят на ситуацию и определили Россию в разряд региональных держав, чей статус существенно ниже их. А потому никаких равных отношений. Не нравится — можете не встречаться. Согласны — ну, заходите на пару минуток, только ненадолго, у нас еще дела.

Анатолий Несмиян, «Фейсбук»

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