В США допустили санкции против близкого к Лукашенко российского олигарха 3 8.05.2021, 13:26

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Его структуры играют важную роль в преступных делах Таракана.

Новая администрация США оказывает последовательное давление на режим Лукашенко. В комиссии по правам человека Конгресса США прозвучал призыв к освобождению политзаключенных, расследованию преступлений режима и справедливых выборов. Среди новых предложений – введение индивидуальных санкций против крупных российских бизнесменов и партнеров Лукашенко, сообщает «Белсат».

Дэвид Кремер, бывший помощник госсекретаря США, заявил:

«Санкции должны быть направлены против Михаила Гуцериева, российско-британского олигарха, очень близкого к Лукашенко. Гуцериев помог Лукашенко заменить телевизионных ведущих, которые уволились в знак протеста против репрессий. Его сын приобрел пятый по величине банк в Беларуси. Его же нефтяная компания «Сафмар» поставляла в Беларусь нефть после сокращения поставок Путиным. В списке должны быть Герман Греф и Сбербанк. Банк ВТБ, БелВЭБ и Газпром банк – играют ключевую роль в белорусской банковской системе».

Это очень логичное решение – говорит сторонник санкций, евродепутат Пятрас Ауштрявичюс.

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