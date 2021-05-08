«Вашингтон пост»: Администрация Трампа тайно получала записи журналистов, писавших о вмешательстве РФ в выборы 1 8.05.2021, 19:29

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Речь идет о корреспондентах, которые расследовали возможность сговора кампании Трампа с Россией.

Министерство юстиции США в период президентства Дональда Трампа тайно изъяло записи телефонных разговоров трех корреспондентов «Вашингтон пост» (The Washington Post), которые освещали федеральное расследование возможных связей между Россией и президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году. Об этом в пятницу сообщила эта газета, передает «Голос Америки».

Раскрытие такой информации ведет к новому столкновению между федеральным правительством и новостными организациями и защитниками свободы прессы, которые рассматривают изъятие записей и личных данных репортеров как вторжение в деятельность по сбору новостей, защищенную Конституцией США. За последнее десятилетие, подобные действия происходили лишь изредка, включая изъятие телефонных разговоров репортеров и редакторов Associated Press в связи с историей 2012 года, раскрывавшей заговор с целью взрыва бомбы.

В нынешнем заявлении, опубликованном газетой, Кэмерон Барр, исполняющий обязанности ответственного редактора «Вашингтон пост», сообщил: «Мы глубоко обеспокоены таким использованием государственной власти для получения доступа к сообщениям журналистов. Министерство юстиции должно немедленно разъяснить причины этого вторжения в деятельность репортеров, выполняющих свою работу, - деятельность, защищенная Первой поправкой».

Предполагается, что это действие было направлено на выявление источников репортеров в статьях о национальной безопасности, опубликованных в первые месяцы правления Трампа, поскольку федеральные следователи тщательно проверяли, координировалась ли его кампания 2016 года с Кремлем, стремившемся в свою очередь повлиять на результаты американских выборов.

Изъятие данных было одобрено руководством Министерства юстиции в прошлом году. Корреспонденты Эллен Накашима, Грег Миллер и Адам Энтус, которые с тех пор покинули издание «Вашингтон пост», были уведомлены в письмах от 3 мая о том, что Министерство юстиции получило данные их домашних адресов, номеров мобильных телефонов и места работы.

По информации издания, запрошенные данные охватывали период с 15 апреля по 31 июля 2017 года. Руководящие принципы Министерства юстиции по расследованию утечек в СМИ предписывают, что такие действия должны предприниматься только тогда, когда другие способы получения информации исчерпаны, и что затронутые расследованием репортеры должны быть уведомлены, если не будет установлено, что это может препятствовать расследованию или повредит интересам национальной безопасности.

«Хотя это и редкость, минюст следует установленным процедурам в рамках своей политики в отношении СМИ при поиске правовых методов для получения записей телефонных разговоров и записей электронной почты без содержания от представителей СМИ в рамках уголовного расследования несанкционированного раскрытия секретной информации», - сообщил в официальном заявлении представитель Министерства юстиции США Марк Раймонди.

«Целями этих расследований являются не сотрудники СМИ, а, скорее, те, кто имеет доступ к информации по национальной безопасности, кто предоставил ее СМИ и, таким образом, не обеспечил защиту такой информации, как того требует закон», - добавил он.

Брюс Браун, исполнительный директор Комитета репортеров за свободу прессы, сказал, что подобные действия правительства «вызывают серьезные опасения по поводу Первой поправки».

«Совершенно необходимо, чтобы новое руководство Министерства юстиции объяснило, когда именно прокуратура изъяла эти записи, почему оно только сейчас уведомляет «Вашингтон пост» и на каком основании Министерство юстиции решило отказаться от презумпции предварительного уведомления (затронутых журналистов) в соответствии со своими собственными руководящими принципами, когда расследование очевидно включает в себя отчетность за последние три года», - говорится в заявлении Брауна.

По сообщению издания «Вашингтон пост», правительство также заявило, что получило распоряжение суда передать данные электронной почты репортеров, в которых было бы указано, кому и когда они отправляли электронные письма, однако правительство не изымало таких данных.

«Вашингтон пост» сообщила, что Министерство юстиции, в частности, не указывает статей, о которых идет речь. Но период времени включает публикации, в которых со ссылками на разведывательные данные, указывается, что Джефф Сешнс, в то время генеральный прокурор Трампа, ранее, в ходе предвыборной кампании Трампа, обсуждал предвыборную тему с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

Еще в 2015 году Министерство юстиции под руководством бывшего генерального прокурора Эрика Холдера объявило о пересмотре правил получения записей от СМИ во время расследований уголовных утечек, исключив формулировки, которые, по мнению новостных организаций, были двусмысленными, и требуя дополнительных уровней проверки, прежде чем можно будет вызвать журналиста в суд.

Обновленная политика стала ответом на возмущение новостных организаций по поводу тактики администрации Обамы, которую пресса посчитала чрезмерно агрессивной и враждебной по отношению к сбору новостей.

Джефф Сешнс, преемник Холдера, объявил в 2017 году о возобновлении борьбы с утечками информации о национальной безопасности в СМИ.

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