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Названо еще одно потенциальное место падения неуправляемой китайской ракеты

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  • 8.05.2021, 19:33
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Названо еще одно потенциальное место падения неуправляемой китайской ракеты

Часть ракеты сгорит в плотных слоях атмосферы, но отдельные элементы достигнут Земли.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал приблизительное место падения неуправляемой китайской ракеты-носителя «Великий поход-5» («Чанчжэн-5»). Свои предположения он изложил в Twitter, пишет lenta.ru.

«Так называемая медиана — среднее значение в интервале вероятностей — точка в Тихом океане восточнее Новой Зеландии, 05:54 9 мая 2021 года», — написал Рогозин.

По его словам, часть конструкций второй ступени ракеты сгорит в плотных слоях атмосферы, но отдельные элементы могут достигнуть поверхности Земли.

«На сегодня зафиксировано самое большое торможение ступени: потеря 50 километров в апогее и 10 километров в перигее. Что в несколько раз превышает динамику предыдущих дней», — отметил Рогозин.

«Чанчжэн-5» стартовала с китайского космодрома Вэньчан 29 апреля. Ее задача состояла в выведении на орбиту основного модуля космической станции «Тяньхэ». Однако вскоре ракета-носитель потеряла управление, что вызвало ее риск падения на заселенные людьми районы.

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