ЕС призывает ЮНЕСКО отреагировать на ситуацию со свободой прессы в Беларуси 1 8.05.2021, 20:22

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Делегация Евросоюза в ЮНЕСКО выступила с заявлением.

Евросоюз обратился к ЮНЕСКО с призывом отреагировать на ухудшение ситуации со свободой выражения мнений и свободой прессы в Беларуси, передает «Еврорадио».

- Мы настоятельно призываем ЮНЕСКО как агентство ООН с особым мандатом защищать свободу выражения мнений и свободу печати, отреагировать на дальнейшее ухудшение ситуации в области права на свободу выражения мнений и свободы печати, особенно в отношении журналистов и средств массовой информации, а также всех лиц, желающих свободно выражать свое мнение, в Беларуси после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года, — говорится в заявлении делегации ЕС в ЮНЕСКО.

ЕС отмечает, что белорусские власти продолжают агрессивно преследовать как белорусских, так и иностранных журналистов. Сотрудники СМИ регулярно подвергаются преследованиям, запугиваниям и произвольным задержаниям.

Евросоюз, как подчеркивается в документе, осуждает также отказ в праве на свободу убеждений и их свободное выражение и свободу мирных собраний, систематическое ограничение доступа к информации, отключение интернета и усиление ограничений для независимых СМИ.

ЕС призывает власти Беларуси прекратить нарушения прав человека и основных свобод, включая свободу СМИ, и соблюдать верховенство закона, а также призывает к немедленному и безусловному освобождению всех журналистов и работников СМИ, которые в настоящее время содержатся под стражей или отбывают тюремное заключение просто за выполнение своей работы и реализацию своих прав.

К белорусским властям Евросоюз обращается с призывом уважать права человека и основные свободы, в том числе свободу убеждений и их свободное выражение, информацию, свободу собраний и ассоциаций, а также свободу средств массовой информации.

По подсчетам Белорусской ассоциации журналистов, сегодня за решеткой находятся 12 журналистов.

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