Медики назвали наиболее уязвимых к коронавирусу мужчин 1 9.05.2021, 10:18

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Фото: Getty Images

Необычная закономерность была замечена еще на этапе зарождения пандемии в Ухане.

Биологи из США и Италии обнаружили, что вариации генов, повышающие шансы на облысение мужчин, заметно увеличивают вероятность их заражения коронавирусом и госпитализации с тяжелыми формами COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Европейского дерматологического и венерологического общества (EADV).

"Наши наблюдения показывают, что число CAG-повторов в гене AR, связанном с предрасположенностью мужчин к облысению, влияет и на то, насколько часто у его носителей развиваются тяжелые формы COVID-19. Это говорит о том, что подобный биомаркер можно использовать для идентификации тех носителей вируса, для которых риск попадания в реанимацию будет максимальным", - заявил профессор университета Маркони в Риме (Италия) Энди Горен, чьи слова приводит пресс-служба EADV.

Практически с первых дней после начала эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Ухане медики стали замечать, что вызываемая им болезнь значительно чаще заражает и уносит жизни мужчин, чем женщин.

Эти различия биологи изначально связывали с тем, что клетки легких мужчин содержат в себе значительно больше молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения, чем аналогичные тельца в органах дыхания женщин. Впоследствии мнения специалистов разделились, хотя большинство исследователей продолжает считать, что мужчины действительно больше подвержены этой болезни.

Профессор Горен и его коллеги случайно обнаружили ранее неизвестный биомаркер, позволяющий выявлять мужчин, наиболее уязвимых для атак коронавируса. Они совершили это открытие, обратив внимание на то, что примерно 80% мужчин, попавших в реанимацию с тяжелыми формами COVID-19, были носителями разных форм облысения.

Новые методы лечения

Как правило, лишь каждый второй или третий мужчина страдает от подобных проблем с волосами, это заставило ученых детально выяснить, какие факторы могли поспособствовать проникновению коронавируса в организм склонных к облысению представителей сильного пола. Заручившись поддержкой 65 пациентов, ученые забрали образцы их ДНК и детально изучили их структуру.

Этот анализ показал, что вероятность госпитализации мужчин зависела не только от состояния их волос, но и от того, как много так называемых CAG-повторов присутствовало в гене AR, отвечающем за реакцию клеток на молекулы тестостерона и других мужских половых гормонов. Как правило, чем больше подобных участков содержит в себе ген AR, тем больше его носители подвержены облысению.

Как оказалось, аналогичная зависимость существует также между длиной этих повторов и вероятностью попадания в реанимацию с тяжелыми формами COVID-19. Точная природа этой связи пока не известна, однако биологи предполагают, что ее существование объясняется тем, что уровень активности фермента TMPRSS2, одного из ключевых "пособников" коронавируса, напрямую зависит от вариаций в структуре гена AR.

Эту особенность инфекции, по мнению биологов, можно использовать не только для идентификации пациентов, наиболее уязвимых для атак SARS-CоV-2, но и для борьбы с вирусом, подавляя работу TMPRSS2 при помощи препаратов, снижающих активность гена AR. Первые итоги экспериментов с такими веществами профессор Горен и его коллеги планируют представить публике в ближайшее время.

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