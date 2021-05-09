В России на параде Победы загорелась военная техника 3 9.05.2021, 13:33

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Иллюстрационное фото

Инцидент произошел в Кемерове.

Во время парада Победы в Кемерово загорелся военный автомобиль, двигавшийся в колонне. Видео появилось в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».

Механик-водитель попытался сбить пламя в моторном отсеке огнетушителем, однако тот оказался нерабочим. Огонь удалось потушить тряпкой.

Ранее сообщалось, что в Уфе 7 мая на репетиции парада Победы загорелся советский легкий танк Т-26. На корпус боевой машины пролилось топливо, которое впоследствии воспламенилось.

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