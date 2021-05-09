В России на параде Победы загорелась военная техника

В России на параде Победы загорелась военная техника3
- 9.05.2021, 13:33
- 2,970
Инцидент произошел в Кемерове.
Во время парада Победы в Кемерово загорелся военный автомобиль, двигавшийся в колонне. Видео появилось в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».
Механик-водитель попытался сбить пламя в моторном отсеке огнетушителем, однако тот оказался нерабочим. Огонь удалось потушить тряпкой.
Ранее сообщалось, что в Уфе 7 мая на репетиции парада Победы загорелся советский легкий танк Т-26. На корпус боевой машины пролилось топливо, которое впоследствии воспламенилось.