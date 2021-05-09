закрыть
9 мая 2021, воскресенье, 13:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России на параде Победы загорелась военная техника

3
  • 9.05.2021, 13:33
  • 2,970
В России на параде Победы загорелась военная техника
Иллюстрационное фото

Инцидент произошел в Кемерове.

Во время парада Победы в Кемерово загорелся военный автомобиль, двигавшийся в колонне. Видео появилось в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».

Механик-водитель попытался сбить пламя в моторном отсеке огнетушителем, однако тот оказался нерабочим. Огонь удалось потушить тряпкой.

Ранее сообщалось, что в Уфе 7 мая на репетиции парада Победы загорелся советский легкий танк Т-26. На корпус боевой машины пролилось топливо, которое впоследствии воспламенилось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае Ксёндз Вячаслаў Барок