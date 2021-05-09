Греция открыла пляжи за неделю до начала туристического сезона
- 9.05.2021, 18:19
Число инфекций в стране снизилось, а вакцинация увеличилась.
Греция вновь открыла свои организованные пляжи на фоне ослабления коронавирусных ограничений в рамках подготовки к возвращению иностранных туристов на следующей неделе.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В соответствии с действующими мерами, менеджеры пляжных зон должны будут разместить зонтики на расстоянии не менее четырех метров, проводить регулярную дезинфекцию и проверять сотрудников пляжных баров и другой персонал на COVID-19.
Греция преуспела в сдерживании первой волны пандемии в прошлом году, но возобновление роста числа случаев привело к тому, что власти ввели второй карантин в ноябре.
Поскольку число инфекций снизилось, а вакцинация увеличилась, власти неуклонно снижали ограничения, открывая бары и рестораны в начале этой недели.
В пятницу они объявили, что музеи откроются на следующей неделе до отмены ограничений на поездки для вакцинированных иностранных посетителей 15 мая.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что сочетание широкомасштабного тестирования, иммунизации и того факта, что многие мероприятия будут проводиться на открытом воздухе, вселило уверенность в том, что туристы смогут безопасно посетить страну.