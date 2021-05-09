Ученые: Жирафов не один вид, а четыре 9.05.2021, 21:00

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Они отличаются друг от друга примерно в той же степени, в какой белые медведи от бурых.

По словам ученых Центра трансляционной геномики биоразнообразия LOEWE, которые проводили генетический анализ, визуально различить их трудно. Но, несмотря на то, что они выглядят одинаково, генетически существует четыре разных вида и семь подвидов жирафов, пишет «Вокруг света. Украина».

Четыре разных вида распространены от севера до юга Африки: северный, сетчатый, масаи и южный.

Команда, осуществившая новое генетическое исследование, предположила наличие четыре различных видов жирафов еще в 2016 году, Новая работа, опубликованная в журнале Current Biology подтвердила их предположения.

Четыре линии жирафов начали развиваться отдельно друг от друга в период от 370 до 230 тысяч лет назад. При этом разные виды практически не спаривались в дикой природе, однако в неволе они способны к гибридизации.

«Результаты анализа генома имеют большое значение для сохранения жирафов», — заявил доктор Джулиан Феннесси, один из соавторов исследования.

За последнее столетие популяция диких жирафов резко сократилась до 117 тысяч по всему африканскому континенту. Наличие четырех разных видов усугубляет ситуацию, поскольку каждый отдельный вид находится под большей угрозой из-за быстрого сокращения собственной численности и отсутствия смешения. «По нашим оценкам, в дикой природе осталось менее 6000 северных жирафов», — пояснил Феннесси, добавив, что «как вид они являются одними из наиболее угрожаемых крупных млекопитающих в мире».

Жирафы достигают шести метров в высоту и встречаются в саваннах Африки к югу от Сахары от Нигера через Кению и Намибию до Южной Африки. Они являются крупнейшими наземными млекопитающими в мире. Их среда обитания сокращается по мере расширения сельскохозяйственных угодий. Жирафы также страдают из-за незаконной охоты и политической нестабильности в странах, где они обитают.

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