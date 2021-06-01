В визовых центрах больше не будут делать ПЦР-тесты для выезда за границу 1.06.2021, 20:47

Теперь тесты на COVID-19 будут делать только в организациях здравоохранения.

В визовых центрах больше не будут делать ПЦР-тесты для выезда за границу, сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве говорят, что к ним было много обращений граждан, которые жаловались на завышенные цены на ПЦР-исследования в визовых центрах-посредниках.

Теперь тесты на COVID-19 будут делать только в организациях здравоохранения. Обновленный список таких заведений появится на официальном сайте Минздрава в ближайшие дни.

В ведомстве подчеркивают, что они затребовали в визовых центрах списки зарегистрированных на 24 мая граждан, чтобы урегулировать вопрос с ними.

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