закрыть
1 июня 2021, вторник, 20:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В визовых центрах больше не будут делать ПЦР-тесты для выезда за границу

  • 1.06.2021, 20:47
В визовых центрах больше не будут делать ПЦР-тесты для выезда за границу

Теперь тесты на COVID-19 будут делать только в организациях здравоохранения.

В визовых центрах больше не будут делать ПЦР-тесты для выезда за границу, сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве говорят, что к ним было много обращений граждан, которые жаловались на завышенные цены на ПЦР-исследования в визовых центрах-посредниках.

Теперь тесты на COVID-19 будут делать только в организациях здравоохранения. Обновленный список таких заведений появится на официальном сайте Минздрава в ближайшие дни.

В ведомстве подчеркивают, что они затребовали в визовых центрах списки зарегистрированных на 24 мая граждан, чтобы урегулировать вопрос с ними.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович