Власти Японии призвали авиакомпании страны не летать над Беларусью 4 10.06.2021, 8:41

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Белорусским самолетам также закрыли доступ в японское воздушное пространство.

Правительство Японии решило направить авиакомпаниям страны рекомендацию избегать воздушное пространство Беларуси после захвата самолета Ryanair в белорусском воздушном пространстве. Об этом 10 июня рассказал генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«В связи с принудительной посадкой коммерческого рейса национальным авиакомпаниями будет направлено предупреждение по мерам безопасности с рекомендацией не заходить в воздушное пространство Белоруссии», — цитирует его UrduPoint.

Кроме того, Като сообщил, что белорусским авиаперевозчикам отныне будет закрыт доступ в воздушное пространство Японии.

С 5 июня Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. В заявлении отмечалось, что страны ЕС теперь должны отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, а также во взлете с их территории.

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