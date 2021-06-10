Испания будет выдавать белорусам туристические визы
- 10.06.2021, 13:49
Получить их смогут те, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19.
Испания будет выдавать белорусам туристические визы. Как пишет tut.by, об этом сообщают в визовом центре страны. Получить их смогут те, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19.
Для этого на территории визового центра Испании можно будет записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 в государственных медучреждениях Беларуси вакцинами «Спутник V» и Sinopharm с последующей выдачей сертификата для путешествий за границу.
Подробности о записи и проведении вакцинации, можно узнать по номеру +375173239963 или у консультантов визового центра Испании.