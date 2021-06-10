Состояние 500 богатейших россиян превысило резервы Центробанка РФ 1 10.06.2021, 13:55

Также они превышают годовой размер федерального бюджета.

Россия продолжает плодить долларовых миллиардеров, несмотря на стагнацию экономики и падение уровня жизни населения, потерявшего 10% реальных располагаемых доходов за последние 8 лет.

Около 500 «сверхбогатых» граждан РФ владеют активами на сумму 640 млрд долларов, имея в собственности 40% всех финансовых активов страны, подсчитали аналитики Boston Consulting Group (BCG), выводы которых приводит РБК.

Богатство менее 0,0001% взрослого населения превысило международные резервы России, которыми управляет ЦБ (605,9 млрд долларов), а также сбережения в банках всех граждан вместе взятых (32,9 триллиона российских рублей, или 455,6 млрд долларов).

В пересчете по текущему курсу активы пяти сотен богатейших россиян (46,2 трлн российских рублей) вдвое превышают годовой размер федерального бюджета (22,6 трлн российских рублей) и на 15% годовые доходы всей бюджетной системы страны (включая регионы и внебюджтные фонды), которые оцениваются примерно в 40 трлн российских рублей.

Сегмент самых состоятельных россиян (с активами более 100 млн долларов) аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру (13%).

В России сейчас 57 тысяч долларовых миллионеров, и заложенные тренды позволяют прогнозировать, что через пять лет их будет уже более 75 тысяч, хотя их доля в растущем объеме частного капитала в стране останется неизменной, сказал РБК управляющий директор и партнер BCG в Москве Сергей Ишков.

Совокупный объем частного благосостояния в России на конец 2020 года BCG оценивает в 4,1 трлн долларов.

Из них 1,6 трлн долларов приходятся на финансовые активы - наличные, депозиты, облигации, акции, пенсионные планы. Их объем в 2019-20 гг рос со средней скоростью 13% в год, что выше как показателей региона Восточная Европа (+12%), так и среднемировой цифры (8,3%).

Реальные активы - недвижимость, земля, материальные ценности - растут со средней скоростью 9,1% в год и достигли 2,8 трлн долларов.

Обязательства частного сектора (в основном долги) BCG оценивает в 0,3 трлн долларов, а среднюю скорость их роста - в 11,9% за последние пять лет.

Мировое финансовое благосостояние по итогам 2020 года достигло исторического максимума - 250 трлн долларов за счет роста сбережений населения и беспрецедентных вливаний от центробанков, разогнавший фондовые рынки и позволивших правительствам запустить масштабные программы помощи.

В ближайшие пять лет, прогнозирует BCG, мировое финансовое благосостояние будут в основном генерировать регионы Северной Америки, Азии (кроме Японии) и Западной Европы: на них будет приходиться 87% роста финансовых активов в мире в период до 2025 года.

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