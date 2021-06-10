Глава Еврокомиссии: Половина жителей ЕС получила хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса 3 10.06.2021, 15:34

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что полностью вакцинированы уже 100 миллионов граждан Евросоюза.

Половина жителей ЕС получила хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «Польское радио». При этом она добавила, что полностью вакцинированы уже 100 млн граждан Европейского союза.

Глава ЕК подчеркнула, что такой результат был достигнут в условиях отсутствия ограничений на экспорт вакцин за пределы ЕС. Из 700 млн доз вакцин, произведенных в Евросоюзе, половина была экспортирована в 90 стран мира.

Урсула фон дер Ляйен призвала мировых лидеров придерживаться такой же политики отрытого экспорта вакцины. При это она не указала на какую-то конкретную, страну, но ЕС уже давно критикует США и Великобританию за запрет на экспорт вакцин против COVID-19.

Что касается Польши, то, по состоянию на 10 июня, в стране вакцинированы более 23 млн человек, из которых почти 9 млн – полностью.

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