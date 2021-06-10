Евродепутат от Словакии отреагировала на приговор Павлу Северинцу и активистам «Европейской Беларуси»1
- 10.06.2021, 15:51
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Мириам Лексманн считает, что против режима Лукашенко должны быть введены секторальные санкции.
Евродепутат от Словакии Мириам Лексманн прокомментировала сайту Charter97.org приговор, одному из лидеров белорусской оппозиции Павлу Северинцу и активистам Европейской Беларуси.
Депутат Европейского парламента призывает ЕС ввести секторальные экономические санкции против режима Лукашенко до того момента, пока все политические заключенные не будут освобождены:
— Я возмущена вынесением приговора моему хорошему другу, сопредседателю партии «Белорусская Христианская Демократия» Павлу Северинцу, активистам Европейской Беларуси Максиму Винярскому, Андрею Войничу, Павлу Юхневичу и Евгению Афнагелю, Дмитрию Козлову, а также администратору Telegram-канала Ирине Счастной.Все семеро были осуждены на закрытом судебном заседании. Павел, который уже провел годы в лукашенковских тюрьмах и колониях, приговорен к 7 годам лишения свободы.
Список политзаключенных в Беларуси продолжает расти. Единственное их преступление — это желание жить в свободной, демократической и суверенной Беларуси! Поэтому я вместе со своими коллегами в Европарламенте продолжаю призывать к дополнительным точечным санкциям против Лукашенко и всех, кто несет ответственность за продолжающиеся репрессии, но кроме этого призываю к тому, чтобы Европейский Союз наложил секторальные экономические санкции, отмена которых должна быть обусловлена освобождением всех политических заключенных и прекращением репрессий в Беларуси.
Александр Лукашенко — деспот, заключивший в тюрьму целый народ, так как это было в Советском Союзе, перед которым он продолжает благоговеть. Он узурпатор, и я буду продолжать работать со своими коллегами в Европейском парламенте, чтобы защищать народ Беларуси и его стремление к свободной Беларуси!
Жыве Беларусь!
Напомним, что 25 мая судья Ирина Ланчева приговорила сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, а также участников гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгеня Афнагеля и Андрея Войнича к 7 годам колонии усиленного режима. К 5 годам колонии усиленного режима приговорены активист «Европейской Беларуси Максим Винярский и ведущий YouTube-канала «Серый кот» Дмитрий Козлов. Редактор телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» Ирина Счастная осуждена на 4 года колонии общего режима. Процесс в Могилевском областном суде проходил в закрытом режиме.