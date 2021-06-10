Экс-главврач: Верхушкой тотальной коррупции является Лукашенко 12 10.06.2021, 16:04

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Максим Очеретний

фото: Еврорадио

Под руководством Максима Очеретнего были спасены тысячи детских жизней.

«Когда мне сказали, что продлевать трудовые отношения со мною не будут, я, честно говоря, не расстроился. С плеч упал большой груз ответственности за вещи, которые мне не нравились, а иногда были просто противны», — рассказывает «Еврорадио» белорусский доктор Максим Очеретний. Несколько дней назад теперь уже бывший главврач 3-й городской больницы Минска позвонил в редакцию Еврорадио и рассказал, что переехал в Украину. Теперь он работает в частной клинике Odrex в Одессе.

Максима уволили в конце апреля 2021-го, хотя его контракт должен был закончиться в 2022 году. На вопрос «Почему?» — в комитете по здравоохранению, куда его вызвали, спросили, подписывался ли Очеретний за Бабарико. Тот сказал, что подписывался. На этом разговор закончился.

«Единственное, что тогда огорчило, это то, что мне сообщили: «Не ищи работу в госучреждениях Беларуси, тебя не возьмут», — вспоминает реаниматолог, под чьим руководством были спасены тысячи детских жизней. В интервью он рассказывает о своей любимой и нелюбимой работе, политизированных увольнениях медиков, «утечке мозгов» и перспективах вернуться домой.

Работа главного врача в Беларуси — специфическая

Когда меня позвали на должность главврача, я, наверное, не до конца представлял, что перестану быть врачом и начну заниматься хозяйственными делами. Вместо того чтобы лечить людей, ты становишься самым главным в больнице профсоюзником и идеологом. Но мой мозг заточен под другое: у меня 20-летний профессиональный стаж, я десять лет заведовал отделением анестезиологии и реаниматологии в детской инфекционной больнице. Это были самые лучшие годы моей работы: врачи — умницы, медсестры — рукастые и тоже умницы, с администрацией были всегда нормальные отношения. Просто великолепный коллектив!

Приписывать себе чьи-то подвиги неправильно, работа реаниматолога — командная. В среднем через наше отделение проходило около 700 человек в год. Когда меня уволили, бывшие пациенты писали в фейсбуке, что они сожалеют и поддерживают меня. Конечно, было приятно.

Были звонки с требованием уволить

Во время протестов попались две наши медсестры и один доктор. Мне звонили сверху и требовали уволить. Вы понимаете, не бумажки с подписью, а звонки, и даже не по мобильному телефону — чтобы я не смог записать разговор. Я понимал, что нужно выручать людей: писал ходатайства, хорошие характеристики. А как я могу написать на человека плохую характеристику, если он хорошо работает? Какие у меня к нему вопросы?

Я не участвовал в протестах, но испытывал чувство гордости за то, что медики такие активные. Молодцы. По ребятам, которые попадались, начинались вопросы. Меня тоже «били по голове«: «Куда ты смотришь? Врачи должны стоять в операционной, почему они стоят на улицах с флагами?». В рабочее время врач должен работать, он не имеет права бастовать. Поэтому полноценной забастовки врачей в Беларуси не было.

Приходилось людей прикрывать. Договаривались, мол, ребята, вы выходите, но, чтобы всем было хорошо, пикетируйте после работы.

Раньше медики уезжали за деньгами, теперь — потому что не дают работать

Специалисты, которые уезжают из Беларуси, преследуют разные цели. Раньше в основном уезжали за деньгами. Профессия врача хорошо оплачивается на Западе. У меня много было подчиненных, которые закончили университеты, потом год-два интенсивно изучали языки, искали работу, сдавали экзамены — и переезжали.

Сейчас обстоятельства изменились. В медицинских чатах пишут, что людей увольняют. Под это попал и я. Надо как-то кормить семью. А как ты ее прокормишь, если тебя не берут на работу? Кроме того, могу предположить (это только мое предположение), что существует какой-то тайный список врачей, куда вписаны лица, которых нельзя брать на работу в госучреждения.

Политизированные увольнения надо прекращать

Думаю, что увольнений будет еще много. Насколько мне известно, стали выискивать не только руководителей учреждений здравоохранения, но и обычных врачей, которые с точки зрения действующей власти неправильно себя ведут. Я знаю, что с некоторыми моими коллегами уже беседы проводились и их предупредили, что продлевать трудовые отношения с ними не будут.

Наверное, чтобы люди не уезжали, надо прекращать политизированные увольнения. Это касается не только медиков. Можно сказать, что нам меньше всего досталось, потому что врач может найти работу за границей.

Я хочу работать в Беларуси

Мне болит то, что я не на родине. Я хочу работать в Беларуси, но, к сожалению, у меня нет возможности. Как только появится возможность, я сразу приеду, в тот же день. Но когда-то давно Лукашенко предупредил: раз вы уехали, то работы здесь не ждите. Если бы у меня была возможность с ним поговорить, я бы сказал так:

«Пора бы и честь знать. Есть много молодых, толковых, рьяных, активных. Должна быть сменяемость власти, иначе все это превращается в тотальную коррупцию. К сожалению, верхушкой этой коррупции являетесь вы, может быть, об этом не подозревая».

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