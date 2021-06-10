США вернулись: Байден начал свой визит в Британию с жесткого предупреждения России 4 10.06.2021, 17:56

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Мировые демократии едины в намерении решить самые сложные задачи и проблемы.

Президент США Джо Байден заявил, что Россию ждут серьезные последствия, если она будет продолжать политику, наносящую вред Соединенным Штатам и их союзникам. С такого предостережения Байден начал свою первую официальную поездку за рубеж, сообщает BBC.

Президент США прибыл в Великобританию на встречу лидеров «Большой семерки», в преддверии которой он проведет переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Затем 16 июня у него запланирована встреча с Владимиром Путиным в Женеве.

«Это мой первый иностранный визит в должности президента США. Я направляюсь на саммит «Большой семерки», затем к министрам НАТО, а потом встречусь с мистером Путиным, чтобы дать ему знать, о каких вещах, как я считаю, он должен знать, - сказал Байден выступая перед американскими военными на базе Королевских военно-воздушных сил Милденхолл. - Во время всех этапов поездки мы четко заявим, что США вернулись, и мировые демократии едины в намерении решить самые сложные задачи и проблемы, имеющие наибольшее значение для нашего будущего».

В Белом доме заявили, что в ходе встречи с Путиным Байден намерен обсудить целый ряд вопросов, требующих безотлагательного решения: контроль над вооружениями, климатические изменения, военное вмешательство России на Украине, деятельность российских хакеров и преследование Алексея Навального.

В среду российский суд по требованию прокуратуры признал структуры оппозиционера Навального экстремистскими и запретил их деятельность.

Байден подчеркнул, что не потерпит, каких-либо действий, наносящих вред Соединенным Штатам.

«Мы не ищем конфликта с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. Но я ясно выразился: Соединенные Штаты ответят решительным и значимым образом, если российские власти будут заниматься вредоносной деятельностью», - заявил Байден, выступая в Милденхолле.

Сейчас между Московой и Вашингтоном сложились самые худшие за долгие годы отношения. В апреле Путин обвинил Запад в попытках давить на Россию и призвал партнеров не переходить красную черту.

Незадолго до встречи с Байденом Путин дал понять, что прорывов от этих переговоров не ждет, но выразил надежду на конструктивные отношения.

«Я сейчас не буду перечислять, потому что, мне кажется, в преддверии нашей встречи лучше не перечислять то, что послужило крушению российско-американских отношений, сказал Путин во время недавнего Петербургского экономического форума (цитата по ТАСС). - Но шагов достаточно. Мы что ли их вводили, санкции против США? США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет, так же, как и есть, и будут США, которые играют очень важную роль в мире».

G7 и ответ Запада

Запад обвиняет Москву в попытках внести раскол между западными партнерами. Этот вопрос будет активно обсуждаться на саммите «Большой семерки», - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, все члены G7 разделяют взгляды на деструктивную политику России, в том числе - в кибератаках и других операциях спецслужб.

В «Большую семерку» входят крупнейшие индустриальные страны мира: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США плюс Европейский союз. Саммит в английском графстве Корнуолл начнется в субботу утром.

Главной темой дискуссий станет программа выхода мира из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в том числе создание более прочной системы здравоохранения, способной защитить людей от повторения событий 2020-21 годов.

По данным американских СМИ, Джо Байден намерен объявить о покупке 500 млн доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer для бедных стран мира. Согласно этой информации, около 200 млн доз будет направлено уже в этом году, а остальные - в 2022-м.

Официально данные о закупке этого числа вакцин не подтверждены, однако когда журналисты спросили Байдена о его стратегии в отношении глобальной программы вакцинации, президент США ответил: «У меня она есть, и я о ней объявлю».

Кроме того, лидеры «семерки» обсудят проблему изменения климата и международную торговлю.

Также Байден дал понять, что намерен в ходе поездки максимально укрепить взаимоотношения с европейскими союзниками, пошатнувшимися при администрации Дональда Трампа.

В частности, на встрече с Борисом Джонсоном предполагается обновить «Атлантическую хартию» - соглашение, заключенное между Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом еще в 1941 году. В новую версию документа будут включены такие современные сферы взаимодействия, как изменение климата и кибербезопасность.

Байдена также примет королева Елизавета II в своей резиденции в Виндзорском дворце. Это уже 12-й президент США, с которым Ее Величество встретится за время своего пребывания на престоле. Также это будет первая встреча 95-летнего британского монарха с иностранным лидером после смерти ее мужа, герцога Эдинбургского Филиппа.

Что известно о 500 млн дозах вакцины?

По данным агентства Рейтер, правительство США бесплатно предоставит вакцины 92 странам с низким доходом населения, а также государствам Африканского союза. При этом распределяться препараты будут через международную программу Covax. Ранее США обещали направить для Covax 60 млн доз вакцины.

По данным источников газеты New York Times, знакомых с условиями сделки, США заплатят за вакцину производства Pfizer по льготной цене, покрывающей только расходы на производство препарата и не предусматривающей получение прибыли.

Ожидается, что о покупке 500 млн доз Байден официально объявит в четверг, при этом вместе с американским президентом перед публикой появится генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

На прошлой неделе Джонсон призвал лидеров «Большой семерки» обеспечить мир вакцинами от Covid-19 до конца следующего года. Однако сама Британия, также как Канада, пока не сообщила, какое количество доз препарата она готова предоставить для программы вакцинации.

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