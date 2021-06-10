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Более 40% белорусских работников не могут рассчитывать на премию

  • 10.06.2021, 17:41
  • 1,758
Более 40% белорусских работников не могут рассчитывать на премию

Это выяснила платформа для поиска вакансий.

Аналитики системы поиска вакансий GorodRabot.by выяснили, за что премируют сотрудников белорусские руководители.

55% опрошенных рассказали, что могут рассчитывать на премию по результатам работы. 41% опрошенных ответили, что у них на работе нет системы денежного премирования сотрудников. 2% опрошенных сотрудников белорусских компаний рассказали, что могут получить премию за повышение квалификации, и ещё 2% пожаловались, что премию получают только «любимчики» начальства.

Опрос проходил на сайте системы и в соцсетях с 31 мая по 6 июня текущего года, в нем приняли участие 1200 граждан Беларуси.

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