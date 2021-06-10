Отключение от SWIFT и санкции по калию и нефти: Европарламент принял резолюцию по Беларуси 11 10.06.2021, 17:50

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Резолюцию поддержало большинство депутатов.

Сегодня Европейский парламент одобрил резолюцию по Беларуси большинством голосов. За резолюцию проголосовало 626 евродепутатов, против — 16. Воздержались 36 человек.

В резолюции, кроме политических заявлений, речь идет и про экономические санкции. В частности, довольно острые для Беларуси вопросы — отключение SWIFT и секторальные санкции по нефтеперерабатывающей, калийной и другим отраслям.

Депутаты Европарламента призывают европейские компании быть особенно осмотрительными при ведении бизнеса в Беларуси. А также «воздерживаться от любых новых инвестиций и также публично протестовать против продолжающихся репрессий со стороны белорусских властей в стране».

Кроме этого, депутаты требуют, чтобы государства-члены ЕС и Еврокомиссия отказывали Беларуси в любых новых кредитных линиях и инвестициях, приняли меры, чтобы европейские финансовые учреждения не покупали ни облигации, ни любые другие финансовые инструменты от белорусского правительства или аффилированных структур.

«Европарламент приветствует тот факт, что Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития приостановили финансирование проектов в белорусском государственном секторе, — говорится в заявлении, — и призывает к расследованию того, как неиспользованные средства могут быть переориентированы на гражданское общество и приватный сектор».

Депутаты предлагают ввести экономические санкции «против государственных и частных компаний, контролируемых режимом или тесно связанных с его бизнес-интересами или известных тем, что увольняют своих сотрудников за участие в забастовках или протестах».

Одно из важных требований — это ввести секторальные санкции, в частности, в отношении сырой нефти и нефтепродуктов, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности.

«Кроме того, Европарламент призывает к прекращению сотрудничества и финансирования белорусских государственных банков и к ограничению кредитных линий от международных банков для дочерних банков в Беларуси, а также к рассмотрению возможности временного исключения Беларуси из системы SWIFT», — отмечается в заявлении.

Также в резолюции сказано, что депутаты просят компании Евросоюза, в частности Siemens AG, «прекратить сотрудничество с властями Беларуси путем обмена технологиями и ноу-хау». Также депутаты требуют пресекать контрабанду сигарет из Беларуси. При этом они призывают государства-члены ЕС помочь тем, кто может пострадать от санкций в отношении Беларуси.

В резолюции также сказано и про озабоченность по поводу использования Островецкой АЭС, которая находится в 45 километрах от Вильнюса. Депутаты призывают ввести «меры защиты от прямой или косвенной продажи белорусской электроэнергии, произведенной Островецкой электростанцией, на рынки ЕС».

Между тем в резолюции речь идет о том, чтобы провести международную конференцию «Будущее демократической Беларуси» по урегулированию кризиса в стране, а также по «расследованию преступлений и судебному преследованию за их совершение». Депутаты предлагают провести ее с участием международных финансовых институтов, стран Большой семерки, государств-членов и институтов ЕС и так далее.

Кроме того, депутаты приветствуют план «экономической поддержки будущей демократической Беларуси на сумму 3 млрд евро, представленный Комиссией» и призывают Комиссию и Совет Евросоюза к дальнейшему развитию и продвижению этого плана.

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